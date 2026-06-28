Der Mann wurde per Drehleiter aus der Wohnung gerettet. C. Leimig

In einer Wohnung in Lohbrügge ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann musste gerettet werden.

Die Feuerwehr wurde um kurz nach 2 Uhr über den Brand am Sander Damm in Kenntnis gesetzt. Der Mann stand bereits auf einem Balkon im dritten Stock, hinter ihm zog Rauch aus der Wohnung.

Brand in Lohbrügge: Bewohner müssen aus Wohnungen

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Die Retter zögerten nicht und fuhren die Drehleiter aus. Über diese wurde der Mann gerettet und an Boden gebracht. Verletzt wurde er nicht.

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Unter Atemschutz drangen die Kräfte in die Wohnung und löschten den Brand mit Wasser. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei, die die Straße für die Löscharbeiten sperrte, hat Ermittlungen aufgenommen.

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Zuvor waren die Bewohner des Mehrfamilienhauses aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Sie versammelten sich vor dem Gebäude und konnten nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der durch den Brand entstandene Schaden wurde noch nicht beziffert.