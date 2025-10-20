Feuer in Hamburg: Kaffeemaschine brennt – Mann schwer verletzt

Feuer in Wandsbek: Bei einem Küchenbrand ist in der Nacht zu Montag ein Mann schwer verletzt worden. Er kam mit dem Notarzt in ein Krankenhaus.

Laut einem Feuerwehrsprecher wurden die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr zu einem Wohnhaus an der Oskarstraße gerufen. Von dort hatten Anwohner laute Rauchmelder und eine starke Verqualmung gemeldet.

Feuer in Wandsbek: Bewohner mit Notarzt in Klinik

In der Küche brannte eine Kaffeemaschine. Sie stand nach MOPO-Informationen auf einem eingeschalteten Herd. Die Retter brachen die Wohnungstür auf, fanden den schwer verletzten Bewohner (62) und brachten ihn ins Freie. Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt kam er mit einer Rauchvergiftung in die Klinik.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand – brennende Matratze fliegt aus Fenster

Das Feuer war rasch gelöscht. Durch Qualm und Ruß entstand jedoch höherer Sachschaden in der Wohnung.