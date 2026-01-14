Großfeuer in Hamburger Halle: Der Schaden ist gigantisch

Das Feuer in einer Halle in Hamburg-Jenfeld hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden im Millionenbereich verursacht. In der Halle sind eine Autowerkstatt, eine Lackiererei und eine Tischlerei untergebracht.

Die Löscharbeiten zogen sich am Dienstag bis in die späten Abendstunden hin, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Feuerwehr mitteilte. Gegen 22.30 Uhr seien demnach die letzten Einsatzkräfte abgerückt.

Brandursache immer noch ungeklärt

Der Brand war am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Brandermittler begutachten einem Polizeisprecher zufolge den Brandort im Laufe des Tages. Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Feuerwehr warnte in Teilen Jenfelds vor einer leichten Geruchsbelästigung aufgrund von Rauch.

Nach Aussage eines anderen Sprechers waren bis zu 110 Feuerwehrleute im Einsatz. In der brennenden Halle, die sich in einem Gewerbegebiet befindet, sind eine Autowerkstatt, eine Lackiererei und eine Tischlerei untergebracht. Ein Bagger des Technischen Hilfswerkes riss den Angaben zufolge Teile einer Wand ein, damit die Feuerwehr den Brand auch von innen bekämpfen konnte.

Das Lagezentrum der Polizei teilte mit, die angrenzende Straße sei nach der Teilsperrung wieder freigegeben worden. (mp/dpa)