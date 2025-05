Feuer in Hamburger Flüchtlingsunterkunft – Mann mit Messer stört Einsatz

In einer Flüchtlingsunterkunft in Billbrook ist es am Samstagmorgen zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Dort war eine Zimmertür in Brand gesetzt worden. Der Bewohner soll ein Messer in der Hand gehalten haben.

Der Brand brach gegen 11.05 Uhr in einem Bungalow an der Berzeliusstraße aus. Die Rettungskräfte waren rasch am Einsatzort, hatten zunächst jedoch Mühe, durch eine verschlossene Tür zum Brandherd zu gelangen. Offenbar hatte der 30-jährige Bewohner versucht, die Löschmaßnahmen zu verhindern. Dazu zeigte er ein Messer, bedrohte laut Polizei aber niemanden damit.

Messer bei Bewohner sichergestellt

Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam und stellten das Messer sicher. Die Kripo ermittelt zu den Hintergründen des Brandausbruchs und dem Mann. Man geht von Brandstiftung aus. Das Feuer wurde rasch gelöscht, glücklicherweise gab es keine Verletzten.