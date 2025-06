Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Hamburg – nicht das erste Mal

Zum wiederholten Mal sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Donnerstag zu einer Flüchtlingsunterkunft in der City Nord (Winterhude) ausgerückt. Schon wieder hat es hier gebrannt.

Das alte Postbank-Gebäude am Überseering ist in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz von Polizei- und Feuerwehreinsätzen geworden. Mehrmals wöchentlich brennt es nach MOPO-Informationen dort, fast immer wurde in WC-Anlagen gezündelt. So auch in der Nacht zu Donnerstag.

Plastik in WC in Brand gesteckt

Gegen 1.25 Uhr kam die Feuerwehr. In einem WC-Raum war Plastik in Brand gesteckt worden. Dichter schwarzer Qualm zog durch die Flure. Laut eines Feuerwehrsprechers wurden die Flammen schnell gelöscht. Verletzte gab es nicht.

Im Februar 2023 wurde das leerstehende Gebäude von Fördern & Wohnen übernommen, um Geflüchtete aus der Ukraine dort unterzubringen. Es ist die größte Unterkunft der Stadt, hier gibt es 1500 Plätze. Seit Bezug der Räume kommt es dort immer wieder zu Gewalttaten und Bränden. Anwohner beschweren sich über unhaltbare Zustände.

Zwei Tote – erstickt von einem Landsmann

Im Juni vergangenen Jahres wurde die Unterkunft Schauplatz eines schlimmen Verbrechens. Zwei Ukrainer (21 und 42 Jahre) wurden dort tot aufgefunden. Sie wurden im Schlaf von einem Landsmann (29) erstickt. Der Täter litt unter einer schweren psychischen Erkrankung. Er kam nach der Verurteilung in die Psychiatrie.