Im Erdgeschoss des Hauses in Hamburg-Wellingsbüttel brach ein Feuer aus.

Im Erdgeschoss des Hauses in Hamburg-Wellingsbüttel brach ein Feuer aus. Foto: Marius Röer

  • Wellingsbüttel

Feuer in Einfamilienhaus: Zwei Verletzte in Klinik

In Wellingsbüttel ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr wurde gegen 10.50 Uhr in den Holzweg gerufen, weil im Wohnzimmer ein Feuer ausgebrochen war. Eine Person erlitt Verbrennungen an Handinnenflächen und Unterarmen, eine weitere erlitt eine Rauchgasvergiftung. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher des Lagezentrums bestätigte.

Gegen 11.40 Uhr war das Feuer gelöscht. Nähere Informationen zur Brandursache gibt es bislang nicht. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

