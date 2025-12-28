Feuer in Einfamilienhaus: Komplette Küche in Flammen

In Neugraben-Fischbek hat es am Samstagabend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Das Feuer erfasste die gesamte Küche.

Das Feuer brach gegen 18.45 Uhr in der Küche eines Hauses in der Straße Glockenheide aus und breitete sich dann im Zimmer aus, so ein Feuerwehrsprecher.

Als die Feuerwehr ankam, befanden sich keine Bewohner mehr im Haus. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und lüfteten das Haus systematisch. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz laut Sprecher beendet. Warum genau das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. (mp)