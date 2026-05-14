Brennende Sauna in Einfamilienhaus löst Großeinsatz in Hamburg aus

Großalarm in Billstedt: Am Donnerstagabend um 18.11 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Die Einsatzkräfte wurden zu einem brennenden Einfamilienhaus gerufen.

Aus dem Erdgeschoss des Hauses in der Rübezahlstraße drangen Rauch und Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Nach ersten Informationen der Feuerwehr konnten alle Personen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Verletzte gab es keine.

Nun ist klar: Die Sauna im Haus hatte den Brand verursacht. Wie es genau zum Feuer kam, ist bislang unklar. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit mehreren Rohren. Rauch zog in ein Nachbargebäude, das anschließend gelüftet werden musste. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

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Die Einsatzkräfte zogen gegen 19.20 Uhr ab. Das Haus erklärten sie jedoch für unbewohnbar. Nach Informationen der Feuerwehr kommen die Bewohner nun bei Familienangehörigen unter. (mp)