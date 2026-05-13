Dach steht in Flammen – Großeinsatz in Hamburg

In Osdorf ist es am Mittwochmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einem Gebäude war ein Brand in einem Dach ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Der Brand brach gegen 12.55 Uhr an der Straße Brandstücken aus. In dem zweigeschossigen Gebäude, in dem sich auch Gewerbeflächen befinden, war das Flachdach in Brand geraten. Um Glutnester ablöschen zu können, mussten große Teile des Daches geöffnet werden.

Rund 40 Einsatzkräfte löschen Brand

Die Feuerwehr löste die 2. Alarmstufe aus. Mehrere Löschzüge und freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz – insgesamt rund 40 Einsatzkräfte. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nachmittagsstunden hin. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.