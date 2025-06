Kellerbrand breitet sich aus: Feuerwehr muss zehn Menschen retten

Großeinsatz der Feuerwehr am frühen Morgen: Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Billstedt ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Zehn Menschen mussten per Leiter gerettet werden.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde das Feuer um 5:02 Uhr gemeldet. Es war im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Steinbeker Hauptstraße (Billstedt) ausgebrochen. Warum, ist noch unklar.

Schnell breiteten sich die Flammen über das Treppenhaus auf das Erdgeschoss aus. Die Bewohner des Hauses wurden dadurch in ihren Wohnungen eingeschlossen und in höchster Gefahr.

Feuer Billstedt: Bewohner aus brennendem Haus gerettet

Einige von ihnen retteten sich auf ein Vordach, von wo aus sie per Leiter von den Einsatzkräften gerettet wurden, andere konnten aus den Fenstern ihrer Wohnungen geholt werden.

Sanitäter kümmerten sich um die Geretteten, stellten aber keine Verletzungen fest. Niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (mp)