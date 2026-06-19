Zwei Bewohner saßen fest, mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Teile des Gebäudes gelten als einsturzgefährdet.

Wegen eines Feuers im Restaurant Hatari im Schanzenviertel mussten zwei Bewohner vom Balkon gerettet werden. NEWS5 / Fabian Höfig

Küche des beliebten Restaurants Hatari in Flammen: Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Freitag zu einem Einsatz im Schanzenviertel ausrücken. Zwei Anwohner wurden vom Balkon gerettet. Die Einsatzkräfte mussten mehrfach anrücken – und nun ist das Gebäude einsturzgefährdet.

Aufwendiger Einsatz für die Rettungskräfte in der Nacht zu Freitag: Gegen 0.10 Uhr wurde die Feuerwehr zum Restaurant Hatari in der Schanzenstraße gerufen: Ein Passant hatte dichten Rauch und Flammen im Lokal bemerkt.

Hamburg: Deshalb musste die Feuerwehr noch mal anrücken

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Über dem Restaurant befinden sich Wohnungen. Als die Einsatzkräfte eintrafen hatten sich drei Bewohner bereits selbst aus dem Altbau gerettet. Zwei weitere saßen auf einem Balkon fest – das Treppenhaus war so verraucht, dass sie nicht mehr ins Freie gelangen konnten. Die Feuerwehr rettete die beiden Bewohner über eine Drehleiter. Verletzt wurde niemand.

Rund 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Der Brand entstand ersten Erkenntnissen nach in der Küche. Die Feuerwehr löschte den Brand – musste gegen 4 Uhr allerdings erneut zum Gebäude anrücken: Ein unentdecktes Glutnest in einer Zwischendecke hatte sich erneut entzündet.

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Gegen 6.30 Uhr waren noch rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Laut Polizei könnte der erste Stock des Gebäude nun einsturzgefährdet sein, weshalb es von einem Statiker überprüft wird. Es ist derzeit unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist immens. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (nf)