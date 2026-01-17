Feuer in beliebtem Restaurant in Hamburg – ein Verletzter

Die Feuerwehr war am Samstagmittag mit einem Großaufgebot sowie einem Notarzt in Rahlstedt im Einsatz: In einem Fischrestaurant war ein Feuer ausgebrochen. Ein Mitarbeiter wurde verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 13.10 Uhr von Mitarbeitern eines Fischrestaurants an der Schweriner Straße gerufen. Zunächst war ein Brand im Bereich des Holzkohlegrills gemeldet worden, kurz darauf habe sich die Lage laut eines Sprechers aber deutlich verschärft.

Feuer: Flammen setzen Fettrückstände in Brand

Die Flammen fraßen sich in die Lüftungsanlage und setzen dort Fettrückstände in Brand. In der Folge trat eine starke Verqualmung auf, weitere Löschfahrzeuge, ein Rettungswagen und der Notarzt rückten an.

Das könnte Sie auch interessieren: Beliebtes Hamburger Restaurant in Flammen – Wohnungen geräumt

Ein Mitarbeiter hatte sich bei dem Versuch, den Brand zu löschen verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Um den Brand vollständig löschen zu können, musste die Lüftungsanlage in Teilen demontiert werden. Rund 30 Retter waren im Einsatz.