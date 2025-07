Feuer in nobler Boutique – Polizei ermittelt

In einer Boutique in Eppendorf ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Der Sachschaden ist erheblich – die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

Gegen 12.55 Uhr wurde die Feuerwehr zur Eppendorfer Landstraße gerufen. Aus einer Boutique wurde dichter Rauch gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr hatte es in einem Lagerraum des Geschäfts gebrannt. Bewohner der darüberliegenden Wohnungen mussten das Gebäude verlassen.

Feuer in Eppendorf: Polizei ermittelt Brandursache

Das Feuer war schnell unter Kontrolle – dennoch dauerte der Einsatz noch länger. Grund dafür waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen, da sich der Rauch im gesamten Gebäude ausgebreitet hatte. Die Polizei untersucht nun die Brandursache. Verletzt wurde niemand.