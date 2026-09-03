Feuer in Niendorf und Neuallermöhe: In einem Fall gibt es Hinweise auf Brandstiftung.

Drei Brände in der Nacht zum Donnerstag: In Niendorf brennen ein Keller und ein Müllcontainer, in Neuallermöhe geht ein Pkw in Flammen auf. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Der erste Einsatz begann gegen 21.45 Uhr am Wagrierweg in Niendorf. In einem mehrstöckigen Wohnhaus quoll Rauch aus dem Keller. Die Feuerwehr löschte zwei brennende Verschläge. Die Polizei beschlagnahmte den Keller als Tatort und ermittelt zur Brandursache. Verletzt wird niemand.

Eine Viertelstunde später dann der nächste Einsatz – nur wenige Meter entfernt: Im Anbau eines Wohnhauses an derselben Straße brennt ein Papiercontainer. Auch dieses Feuer hat die Feuerwehr schnell gelöscht.

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Gegen 22.40 Uhr wird die Feuerwehr dann zum Von-Moltke-Ring alarmiert: In einer Tiefgarage steht der Motorraum eines VW Golf in Flammen. Das Feuer ist schnell gelöscht, die Ursache ist unklar. Hinweise auf Brandstiftung hat die Polizei zunächst nicht, will den Brandort aber genauer untersuchen.