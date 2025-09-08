mopo plus logo
Einsatzkräfte der Feuerwehr am AK Harburg.

Einsatzkräfte der Feuerwehr am AK Harburg. Foto: Christoph Seemann/HamburgNews

  • Heimfeld

Feuer in Hamburger Krankenhaus – Notaufnahme gesperrt

Am Montagnachmittag brach in einem Technikraum der Asklepios Klinik Harburg in Heimfeld ein Feuer aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, doch die Notaufnahme ist weiterhin gesperrt.

Gegen 16 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm ein. In einem Technikraum des Klinikums war ein Feuer ausgebrochen, aufgrund des giftigen Qualms mussten ein Teil des Labors und ein Teil der Radiologie geräumt werden. Die Notaufnahme wurde gesperrt.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden, nun werden die vom Rauch betroffenen Gebäudeteile belüftet. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Brandursache muss nun von der Polizei ermittelt werden. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

