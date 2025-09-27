Feuer im Süden Hamburgs – Menschen warten am Fenster auf Rettung

Bei einem Wohnungsbrand in Finkenwerder ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Mehrere Bewohner wurden gerettet.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 21.55 Uhr zur Ostfrieslandstraße gerufen. Von dort war ein Wohnungsbrand gemeldet worden. Bei Eintreffen des ersten Löschzuges standen Menschen in den oberen Etagen an den Fenstern. Daraufhin wurde Großalarm ausgelöst.

Weitere Löschzüge sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rückten zusätzlich an, insgesamt rund 50 Einsatzkräfte. Laut Polizei waren 12 Bewohner aus dem verqualmten Haus gerettet worden. Sie wurden in einem angeforderten Bus von Sanitätern betreut, verletzt war zum Glück niemand. Der Brand war nach einer Stunde gelöscht, die Polizei ermittelt die Ursache des Feuers,