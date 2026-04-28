Wohnung auf dem Kiez brennt: Haus evakuiert – Bewohner verletzt

Auf St. Pauli hat es am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Ein Bewohner wurde verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Der Notruf ging um 3.22 Uhr ein. Die Feuerwehr wurde in die Talstraße gerufen. Dort waren Flammen aus einer Dachgeschosswohnung eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses zu sehen, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

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Ein Mann wurde bei dem Feuer verletzt aus der Wohnung gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde evakuiert, die Bewohner der anderen Wohnungen wurden in einem Bus der Hamburger Verkehrsbetriebe untergebracht. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. (dpa/rei)