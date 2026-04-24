Feuer in Hochhaus: 50 Einsatzkräfte vor Ort, ein Schwerverletzter

Dichter Rauch, ein Großeinsatz der Feuerwehr und ein schwer verletzter Bewohner: In Billstedt ist am Freitagnachmittag ein Feuer in einem Hochhaus ausgebrochen.

Das Feuer brach gegen 14 Uhr in dem zwölfstöckigen Wohnhaus an der Kandinskyallee aus. Es brannte in einer Wohnung im dritten Stock, wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO sagte.

Feuer in Hochhaus: 50 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr rückte mit rund 50 Einsatzkräften an. Eine Person konnte aus der brennenden Wohnung gerettet werden – sie erlitt schwere Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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Die Kandinskyallee wurde zwischen Feiningerstraße und Godenwind für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Nachlöscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an.