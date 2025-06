Feuer im Hochhaus: 15 Menschen von Rettungskräften versorgt

Gegen 19:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in den Soltauer Ring in Wilstorf gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zog bereits dichter Brandrauch in die oberen Stockwerke.

In einem direkt an das Treppenhaus angrenzenden Raum im Erdgeschoss hatte Müll gebrannt, der schnell gelöscht werden konnte. Allerdings war das Treppenhaus des Hochhauses mit 200 gemeldeten Personen vollständig verraucht.

Feuer im Hochhaus: Nur ein Mensch schwerer verletzt

Nach und nach führten Einsatzkräfte die Anwohner aus dem Haus, diese kamen in einem Großraumrettungswagen und einem HVV-Bus unter. Rund anderthalb Stunden brauchten die Einsatzkräfte, um das Haus vollständig zu erkunden.

Insgesamt wurden 15 Personen durch den Rettungsdienst versorgt und gelten als verletzt: Ein Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, die restlichen 14 wurden nach ambulanter Behandlung entlassen.