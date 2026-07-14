In Billbrook und Billstedt gingen Audi und VW binnen einer Stunde in Flammen auf.

Ein VW ging in der Nacht in Flammen auf. Christoph Leimig

Schon wieder: In der Nacht zu Dienstag brannte ein Auto in Billbrook. Eine Stunde später ging das nächste Fahrzeug sieben Kilometer weiter in Flammen auf.

Die Feuerwehr wurde gegen 0.30 Uhr zu dem ersten Brand in der Halskestraße gerufen, bestätigt ein Sprecher. Der hintere Teil des Audi-SUV zerschmolz komplett. Nach etwa eineinhalb Stunden war alles gelöscht – aber ein paar Kilometer weiter gab es gleich den nächsten Einsatz.

Weitere Auto brannte in Billstedt

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In der Straße Große Holl (Billstedt) brannte gegen 1.30 Uhr ein VW. Nach einer halben Stunde war auch dieser Brand gelöscht.





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Am Wochenende hatte in Billstedt bereits ein BMW gebrannt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. (mp)





