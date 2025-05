Feuer in Hamburger Kleingartenverein: Roller zerstört – Polizei rätselt

Feuer mitten in der Nacht: In einem Kleingartenverein in Lokstedt ist ein Motorroller abgebrannt. Die Polizei rätselt, eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

In der Nacht auf Montag brannte in einem Kleingartenverein nahe der Vizelinstraße in Lokstedt ein Motorroller aus. Die Feuerwehr wurde gegen 3.30 Uhr über den Brand informiert. Das Feuer wurde innerhalb von zwanzig Minuten gelöscht, wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte.

Motorroller einer Pizzakette? Fahndung ohne Erfolg

Ein Reporter vor Ort berichtet, dass es sich um den Motorroller einer Pizzakette gehandelt habe. Am Tatort wurden zwei Sprühdosen sichergestellt, die als Brandbeschleuniger gewirkt haben könnten. Laut Polizei ist von dem Kennzeichen des Rollers nichts Lesbares übrig geblieben. Zunächst wurde nach Unbekannt gefahndet.

Das könnte Sie auch interessieren: Zeuge schildert Messer-Attacke: Timo S. stand am Gleis, als die Kapuzen-Frau zustach

Da es jedoch keine Hinweise auf den Fahrer gab, wurde die Fahndung wieder eingestellt. Warum der Motorroller in dem Kleingartenverein geparkt wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei konnte keine Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens machen. Verletzt wurde niemand. (mp)