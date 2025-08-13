Laube in Hamburger Gartenidyll brennt ab – weil der Besitzer den Herd vergessen hat?

Dichter Rauch, flackernde Flammen: Am Mittwochvormittag kam es im Kleingartenverein Horner Rennbahn zu einem Laubenbrand. Um 12.18 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein.

Laut einem Reporter vor Ort soll der Besitzer der Gartenlaube vergessen haben, den Herd abzuschalten – das könnte den Brand ausgelöst haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht.

Ab 13 Uhr liefen umfangreiche Nachlöscharbeiten. Diese gestalteten sich schwieriger als üblich, da die Hydranten im Kleingartengebiet deutlich weiter auseinanderliegen als in Wohngebieten. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wird die gemauerte Laube nun vorsorglich komplett abgetragen. Verletzt wurde nach Informationen der Feuerwehr niemand. (apa/roeer)