Feuer im ehemaligen Baumarkt – war es Brandstiftung?

Am ersten Weihnachtstag wurde die Feuerwehr in Bergedorf zum ehemaligen Max-Bahr-Baumarkt gerufen, weil dort mindestens an einer Stelle ein Feuer ausgebrochen war. Die Polizei ermittelt.

Am späten Nachmittag rückte die Feuerwehr zur Kurt-A.-Körber-Chaussee in Bergedorf aus: Dort war in einem ehemaligen Baumarkt mindestens ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr wurde neben einem Brandherd im ehemaligen Eingangsbereich auch ein weiteres Feuer am hinteren Gebäudeteil gelöscht.

Feuer Bergedorf: Brand im ehemaligen Max Bahr

Aufgrund der großen Rauchentwicklung musste die Halle aufwendig entlüftet werden, parallel wurde der Gebäudekomplex überprüft, um sicherzustellen, dass sich dort keine Personen mehr aufhielten.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers: Brandstiftung sei nicht auszuschließen, hieß es am Abend.