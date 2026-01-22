Feuer-Alarm sorgt für Chaos auf Hamburger S-Bahn-Strecke

Am Bahnhof Altona hat ein Feuerwehreinsatz für Chaos gesorgt im Berufsverkehr: Im Bereich der S-Bahntunnel wurde eine Verqualmung gemeldet. Der S-Bahnverkehr über den Jungfernstieg wurde gesperrt. Auch am Hauptbahnhof kam es zu einem Vorfall.

Der Einsatz in Altona begann gegen 17.05 Uhr. Mehrere Löschzüge rückten an. Der Lagedienst der Feuerwehr bestätigte der MOPO eine Verqualmung im Tunnelbereich des Bahnhofs.

Citytunnel gesperrt: „Alle Linien werden über Dammtor umgeleitet“

Auch die Bundespolizei war im Einsatz. Ein Sprecher sagte, dass der Bereich in den Tunnelanlagen vorsichtshalber geräumt wurde. Der S-Bahnverkehr wurde gestoppt. Zwischenzeitlich fuhren keine S-Bahnen über Jungfernstieg: „Alle Linien werden über Dammtor umgeleitet“, meldete der HVV. Das sorgte für Verspätungen und volle Züge.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte um 18.10 Uhr mit, dass keine Ursache für die inzwischen verflüchtigte Verqualmung gefunden werden konnte. Die Einsatzkräfte verließen die Tunnelanlagen, ein Notfallmanager der Bahn wurde informiert und gab den S-Bahnverkehr wenig später wieder frei. Verletze gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Bahnsperrungen auch am Hauptbahnhof

Auch am Hauptbahnhof wurden Teile des Zugverkehrs gesperrt. Im Zusammenhang mit einer Demo soll gemeldet worden sein, dass sich eine Person ins Gleisbett begeben habe – vorsorglich wurde der Bahnverkehr zwischenzeitlich bis 18.45 Uhr angehalten. Nach umfangreichen Überprüfungen wurde jedoch keine Person im Gleisbett festgestellt.