Flammen-Inferno im Kleingarten: Laube zerstört – Besitzer kann nur zusehen

In einer Laube in einem Wilstorfer Kleingartenverein brach am frühen Montagmorgen ein Feuer aus. Die Besitzer mussten zusehen, wie ihr Gartenhaus komplett ausbrannte.

Gegen 5.05 Uhr rückte die Feuerwehr zum Kleingartenverein „Am Stadtpark v. 1928 e.V.“ in Wilstorf aus. Dort stand eine Gartenlaube bereits in Vollbrand. Die gewaltige Rauchwolke war schon von weitem über dem Harburger Stadtpark und der Außenmühle sichtbar.

Wilstorf: Gartenhütte geht in Flammen auf

Da anfangs kaum Löschwasser verfügbar war, konnten die Einsatzkräfte zunächst nur verhindern, dass das Feuer auf weitere Lauben übergreift. Erst nachdem sie einen 300 Meter langen Schlauch zu einem Hydranten in der Straße Am Mühlenfeld verlegt hatten, konnten sie den Brand direkt bekämpfen. Die Nachbarlauben blieben so weitgehend unversehrt.

Die Besitzer, die von Gartenfreunden informiert wurden, mussten fassungslos zusehen, wie ihr Gartenhaus völlig zerstört wurde. Sie hatten die Laube vor allem als Werkstatt und Schuppen genutzt.

Neben der Berufsfeuerwehr Harburg waren auch mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Selbst nach eineinhalb Stunden war das Feuer noch nicht vollständig gelöscht.