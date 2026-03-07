Feuer bei Aurubis: Gabelstaplerfahrer stirbt bei Brand

In der Nacht zu Samstag ist auf dem Gelände des Kupferherstellers Aurubis auf der Veddel ein Feuer ausgebrochen: Ein Gabelstapler geriet in Brand – der Fahrer starb.

Ein Gabelstapler hatte gegen 23 Uhr Feuer gefangen, sodass zunächst die Werksfeuerwehr anrückte, wie ein Sprecher des Lagezentrums bestätigte. Später kamen auch noch knapp 50 Einsatzkräfte der städtischen Feuerwehr dazu, um das Feuer zu löschen. Gegen 23.30 war der Brand bereits gelöscht, doch der 42-jährige Gabelstaplerfahrer war bereits tot.

Aurubis: Die Brandursache ist bislang unklar

Mehrere Kollegen, die das Feuer mitansehen mussten, wurden daraufhin von einem Kriseninterventionsteam betreut. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer wegen eines Unfalls mit flüssigem Metall aus, sagt ein Sprecher. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Arbeiter von Aurubis auf dem Gelände ums Leben kamen: Im Mai 2023 starben im Kupferwerk auf der Veddel drei Arbeiter, 24, 49 und 53 Jahre alt, als bei einem Chemie-Unfall Stickstoff austrat. (mp)