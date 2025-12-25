In der Nähe der Elphi: Feuer auf Traditions-Segler – Großeinsatz in der HafenCity

In der HafenCity ist es in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Dort schlugen Flammen aus einem historischen Schiff.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 0.20 Uhr zum Sandtorhöft gerufen. Dort hatten Bewohner Flammen auf dem Traditions-Segler „Mare Frisum“ gemeldet. Daraufhin rückten gleich mehrere Löschzüge und ein Feuerwehrboot an.

Flammen am Steuerstand von Traditionsschiff

Den Rettern gelang es nach kurzer Zeit, die Flammen im Bereich des Steuerstandes auf dem mehr als 100 Jahre alten Schiff zu löschen, bevor weitere Teile des Holzaufbaus erfasst wurden. Verletzte gab es nicht, das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Nahe Hamburg: Lagerhalle steht lichterloh in Flammen – Warnung an Anwohner

Laut Polizei wird ein technischer Defekt in einer Lichterkette als Brandursache nicht ausgeschlossen. Das Museumsschiff wird heute vor allem als Eventlocation genutzt.