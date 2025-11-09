Großeinsatz auf St. Pauli: Feuer in Restaurant – Reeperbahn gesperrt

Erst brannte es im Erdgeschoss, dann griff das Feuer auf ein weiteres Stockwerk über. Am Sonntagabend ist auf der Reeperbahn ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Die Feuerwehr wurde um kurz nach 20 Uhr zu dem Wohn- und Geschäftshaus in Höhe der Lincolnstraße gerufen. In einem Lokal im Erdgeschoss brannte es.

Feuer auf der Reeperbahn: Löscharbeiten im ersten Stock

Die Flammen in dem Restaurant sind laut Feuerwehr mittlerweile gelöscht. Nun konzentrieren sich die Löscharbeiten auf das obere Stockwerk und das Dach, wie die Feuerwehr der MOPO sagte.

Es gab zwei Leichtverletzte. Einer von ihnen erlitt Schnittwunden durch Glassplitter – möglicherweise bei der Flucht durch ein Fenster. Derzeit ist die Reeperbahn wegen des Rettungseinsatzes für den Verkehr gesperrt. Die Brandursache ist unklar. (paul)