In Hammerbrook brannten am Freitagvormittag Autoteile und Reifen. Eine Person wurde verletzt.

Hohe Flammen loderten am Freitagmittag in Hammerbrook auf dem Gelände einer Autowerkstatt, außerhalb des Gebäudes. Nach Angaben der Feuerwehr Hamburg wurde eine Person dabei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Laut einem Reporter vor Ort sollen vor allem Reifen und Autoteile gebrannt haben. Die Ursache sei unbekannt.

18 Einsatzkräfte waren vor Ort am Ausschläger Weg und verhinderten das Übergreifen auf den Hallenbereich. Umliegende Gebäude wurden kontrolliert. Nach 40 Minuten war das Feuer gelöscht und der Einsatz beendet. (js)