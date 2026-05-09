Feuer auf Asklepios-Gelände – Station evakuiert

Größerer Feuerwehreinsatz auf dem Gelände der Asklepios Klinik Wandsbek an der Jüthornstraße (Marienthal). In einem Patientenzimmer der psychiatrischen Abteilung hatte am Samstagmittag eine Matratze Feuer gefangen, dichter Qualm zog durch die Station.

Das Personal reagierte vorbildlich, alarmierte nicht nur die Feuerwehr, sondern leitete auch zeitgleich bereits eine Evakuierung ein. Anschließend wurde die Station durch Brandschutztüren abgeschottet.

Polizei ermittelt nach Brand in Asklepios Klinik

Feuerwehrkräfte gingen unter Atemschutz in das Nebengebäude des Haupthauses und löschten das Feuer. Die in Brand geratene Matratze wurde nach draußen gebracht, anschließend die Station gründlichst abgesucht. Bis auf eine Person, die zur weiteren Klärung vorsorglich in die nahe Notaufnahme gebracht wurde, wurde niemand verletzt – auch wegen der schnellen Reaktion des Personals.

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Die Bewohner wurden dennoch vorsichtshalber von Rettungskräften gesichtet, um eine Rauchgasvergiftung auch sicher ausschließen zu können. Die Feuerwehr hatte während des Einsatzes wiederholt die Alarmstufe erhöht, um weitere Kräfte an den Einsatzort zu bringen. „Um auf alles vorbereitet zu sein“, so ein Sprecher. Insgesamt waren mehr als 70 Kräfte im Einsatz, darunter drei Löschzüge, sechs Rettungswagen und drei Notärzte.

Die Polizei übernahm die weiteren Arbeiten am Brandort. Noch ist die genaue Ursache des Feuers unklar. Es werde aktuell in alle Richtungen ermittelt, so ein Sprecher. (dg/rüga)