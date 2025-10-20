Feuer an Hamburger Grundschule: Polizei ermittelt

Feuer in Hamburg: Am Montagabend ging ein Fahrradunterstand an der Grundschule Frohmestraße in Flammen auf. Es besteht der Verdacht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Die Besatzung eines vorbeifahrenden Rettungswagens bemerkte den Flammenschein laut Feuerwehr als erste: Ein etwa vier mal vier Meter großer Fahrradunterstand direkt am Schulgebäude der Grundschule Frohmestraße stand am Montagabend auf einmal in Flammen. Die Retter alarmierten ihre Kollegen.

Feuer in Hamburg: Brand schnell eingedämmt

Weil das Feuer drohte, auf das Schulgebäude überzugreifen, wurden rasch weitere Kräfte hinzugerufen. Gemeinsam gelang es ihnen, das Feuer einzudämmen und zu löschen.

Lesen Sie auch: TikTok-Challenge zerstört Straßenschild an der Alster

Vom Unterstand ist nichts mehr übrig, das Schulgebäude nahm aber abgesehen von einigen geplatzten Scheiben keinen Schaden. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei wurde der Brandort sichergestellt, die Kripo wird ihn am Dienstag in Augenschein nehmen. Ein Reporter vor Ort berichtet, dass Nachbarn bereits vor einigen Tagen kokelnde Jugendliche an der Schule bemerkt haben wollen.