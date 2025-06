Feuer-Alarm in Hamburg: Dach einer Bücherhalle brennt

Feuer-Alarm in Harburg: Am Donnerstagnachmittag brannte das Dach einer Bücherhalle. Die Feuerwehr rückte aus.

Bei Bauarbeiten auf dem Dach der Bücherhalle in der Eddelbüttelstraße kam es gegen 16.06 Uhr zu einem Feuer. Als die Feuerwehr eintraf, war zunächst starker Rauch zu sehen. Die Dachbauarbeiter konnten das Feuer allerdings mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen, bevor es sich weiter ausbreiten konnte.

Starker Rauch: Feuerwehr öffnet Teile des Daches

Um sicherzustellen, dass sich der Brand nicht in der Isolierung ausgebreitet hat, wurden rund zwei Quadratmeter des Daches geöffnet. Aufgrund des starken Rauchs dauern die Entlüftungsarbeiten in dem Gebäude an. Vor Ort waren 24 Feuerwehrleute im Einsatz. Die damit verbundenen Straßensperrungen führten zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtteil.