Fettexplosion in Küche – Bewohner schwer verletzt in Spezialklinik

In Lohbrügge ist es am Freitagmittag zu einer Fettexplosion in einer Küche gekommen. Dabei wurde ein Bewohner schwer verletzt. Er kam mit Verbrennungen in eine Spezialklinik.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 12.40 Uhr zur Straße Am Beckerkamp gerufen. Dort war Öl in einem Topf in Brand geraten. Fatalerweise soll der Bewohner versucht haben, die Flammen mit Wasser zu löschen. Dadurch kam es zu einer Fettexplosion.

Fettexplosion: Mann erleidet Verbrennungen

Nach MOPO-Informationen erlitt der Mann bei dem Löschversuch schwere Verbrennungen an den Unterarmen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in das Unfallkrankenhaus Boberg gebracht. Dort gibt es spezielle Versorgung für Brandverletzungen.

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Die Feuerwehr rät, brennendes Öl oder Fett niemals mit Wasser zu löschen. Wenn möglich, einen Deckel auf das Gefäß legen, dadurch werden die Flammen erstickt. Sollte dies nicht möglich sein, die Tür zu dem Raum schließen, sich nach draußen begeben und die Feuerwehr alarmieren.