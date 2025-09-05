Überraschungsfund hinterm Kiosktresen: Fast ein Kilo Koks

In einem unscheinbaren Kiosk in Hamburg-Mitte haben Zöllner bereits Mitte Juli einen größeren Fund gemacht: Sie entdeckten Kokain, Haschisch und eine verdächtige Menge Bargeld.

Wie der Hamburger Zoll mitteilte, kontrollierten die Beamten das Geschäft und trafen dort auf einen 29-jährigen Verkäufer. Dieser gab an, im Laden seines Bruders zu arbeiten. Hinter dem Tresen entdeckten die Einsatzkräfte zunächst mehrere unversteuerte E-Zigaretten.

Drogen in Kiosk: 29-Jähriger festgenommen

Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Zöllner auf rund 800 Gramm Kokain und feinsäuberlich protokollierte Kleinmengen weiterer Drogen: „23,86 Gramm brutto Haschisch – 3,76 Gramm brutto Marihuana – 2,03 Gramm brutto Kokain“. Dazu eine Waage und 1655 Euro „in szenetypischer Stückelung“.

Der Zoll stellte unter anderem 800 Gramm Kokain sicher.

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Dass der Drogenfund erst fast zwei Monate später bekannt gemacht wurde, begründet der Zoll mit nicht näher erklärten „Vorermittlungen“. (zc)