Überraschungsfund hinterm Kiosktresen: Fast ein Kilo Koks
In einem unscheinbaren Kiosk in Hamburg-Mitte haben Zöllner bereits Mitte Juli einen größeren Fund gemacht: Sie entdeckten Kokain, Haschisch und eine verdächtige Menge Bargeld.
Wie der Hamburger Zoll mitteilte, kontrollierten die Beamten das Geschäft und trafen dort auf einen 29-jährigen Verkäufer. Dieser gab an, im Laden seines Bruders zu arbeiten. Hinter dem Tresen entdeckten die Einsatzkräfte zunächst mehrere unversteuerte E-Zigaretten.
Drogen in Kiosk: 29-Jähriger festgenommen
Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Zöllner auf rund 800 Gramm Kokain und feinsäuberlich protokollierte Kleinmengen weiterer Drogen: „23,86 Gramm brutto Haschisch – 3,76 Gramm brutto Marihuana – 2,03 Gramm brutto Kokain“. Dazu eine Waage und 1655 Euro „in szenetypischer Stückelung“.
Das könnte Sie auch interessieren: „Die Situation ist ernst“: Stadtteil kämpft um Ärzte – und wird im Stich gelassen
Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Dass der Drogenfund erst fast zwei Monate später bekannt gemacht wurde, begründet der Zoll mit nicht näher erklärten „Vorermittlungen“. (zc)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.