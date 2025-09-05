Festnahme am Hauptbahnhof: Polizei schnappt Schließfach-Knacker

Ein 34-Jähriger soll in Hamburg mehrere Schließfächer an Bahnhöfen geknackt haben. Nach Auswertung von Videomaterial schnappte ihn die Bundespolizei am Hauptbahnhof – nun sitzt er in U-Haft.

Die Bundespolizei hat am Hamburger Hauptbahnhof einen 34-Jährigen gefasst, der mehrfach Gepäckschließfächer aufgebrochen haben soll. Zwischen dem 31. August und 4. September wurden vier Fächer im Hauptbahnhof und in Altona mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen. Der Schaden: mindestens 1100 Euro pro Fach.

Verdächtiger gesteht seine Taten

Entdeckt wurde der Verdächtige durch die Auswertung von Videomaterial. Am 4. September gegen 15 Uhr nahmen Streifenbeamte den Mann am Hauptbahnhof fest. Bei ihm fanden sie das mutmaßliche Tatwerkzeug. Daraufhin gestand er den Polizisten seine Taten.

Der polizeilich bekannte Deutsche ohne festen Wohnsitz sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls. (zc)