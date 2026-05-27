Festnahme am Airport: Mann muss hohe Strafe zahlen – und ruft Freundin an

Teurer Start in den Urlaub: Ein Mann wird am Hamburger Flughafen festgenommen – am Ende zahlt er eine hohe Summe, hebt aber nicht mehr ab.

Am frühen Dienstagmorgen wollte ein 25-Jähriger von Hamburg nach London fliegen. Bei der Ausreisekontrolle stellte die Bundespolizei jedoch fest, dass gegen ihn gleich zwei Haftbefehle vorlagen.

Der Mann wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen sowie wegen Fälschung beweiserheblicher Daten gesucht. Insgesamt standen Geldstrafen von rund 13.000 Euro im Raum – ersatzweise drohte ihm Haft.

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Da er den Betrag nicht selbst aufbringen konnte, rief er seine Freundin zu Hilfe. Sie hob das fehlende Geld bei der Bank ab und brachte es zum Flughafen. Nach Zahlung der Summe kam der Mann wieder frei – seinen Flug hatte er zu diesem Zeitpunkt allerdings längst verpasst. (rei)