Fensterputzer drohen in Hamburg abzustürzen – Großalarm

Zwei Fensterputzer geraten in der HafenCity in Not: Nach einem Defekt hängt ihr Arbeitskorb schief in großer Höhe – die Feuerwehr rückt zur Rettung an.

Einsatzort war ein Gebäude in der Straße Am Sandtorpark, bei dem sich zwei Fensterputzer gegen 12.40 Uhr in einem Arbeitskorb einer Hubarbeitsbühne befanden. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Arbeitskorb infolge eines technischen Defekts in der Höhe in eine deutliche Schieflage und ließ sich nicht mehr sicher bewegen.

Feuerwehr rettet Fensterputzer mithilfe einer Drehleiter

Die beiden Personen saßen in mehreren Metern Höhe fest. Aufgrund der akuten Absturzgefahr sprach die Feuerwehr die Fensterputzer gezielt an und wies sie eindringlich an, den Arbeitskorb nicht eigenmächtig zu verlassen oder herauszuklettern.

Das könnte Sie auch interessieren: Bibbern im Einkaufs-Palast: Wenn Shopping im Westfield zur Frösteltour wird

Zur sicheren Rettung kam eine Drehleiter zum Einsatz. Die Feuerwehr konnte beide Personen zügig und kontrolliert aus der Höhe retten. Die Fensterputzer blieben körperlich unverletzt, standen jedoch sichtlich unter Schock.