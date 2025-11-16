Feier eskaliert: Acht Menschen in Hamburg mit Schreckschusswaffe verletzt

In Billstedt ist in der Nacht zum Sonntag eine Party eskaliert: Acht Gäste sind mit einer Schreckschusswaffe verletzt worden.

Die Polizei wurde gegen 23.50 Uhr in die Straße Sonnenland gerufen. Auf einer privaten Feier war ein Streit ausgebrochen. Daraufhin verletzte ein Mann acht Menschen mit einer Schreckschusswaffe, so ein Polizeisprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Oper und marode Brücken: Wie passt das zusammen, Herr Dressel?

Als die Polizei eintraf, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Alle Verletzten wurden wegen Augenreizungen vor Ort behandelt. Der Verdächtige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und die Waffe sichergestellt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. (mp)