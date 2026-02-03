Ehepaar meldet sinkendes Hausboot – doch dann gibt es eine Überraschung

Gegen 18 Uhr ging bei der Feuerwehr Hamburg ein Notruf ein: Auf der eiskalten Bille drohe ein Hausboot zu sinken. Doch es kam ganz anders.

Am Freitagabend trugen sich zunächst dramatische Szenen auf der Bille im Stadtteil Hamm zu. Ein älteres Ehepaar alarmierte die Feuerwehr, weil sein Hausboot zu sinken drohte. Wegen der Vereisung konnten die Bewohner das Boot zudem nicht mehr sicher verlassen, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Anfrage sagte.

Hausboot und Besitzer unversehrt

Mit gut 40 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr an und brachte die Eheleute sicher an Land. Der Einsatz fand in etwa auf Höhe des Osterbrookplatzes statt. Nach gründlicher Prüfung stellte sich jedoch heraus: Fehlalarm! Das Hausboot drohte gar nicht zu sinken.

Stattdessen stellte die Feuerwehr einen geplatzen Landanschluss für Frischwasser fest. Dadurch lief Wasser in das Hausboot, was zunächst auf ein Leck schließen ließ. Nachdem das Problem behoben werden konnte, durften die Bewohner wieder auf ihr Boot. Und verletzt wurde bei dem Einsatz in eisiger Kälte zum Glück auch niemand.