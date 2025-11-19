Fast 20 Kilometer Stau: Lkw fährt in Elbtunnel gegen Leitplanke

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Lkw im Elbtunnel gegen eine Leitplanke gefahren. Der Verkehr auf der A7 staut sich in Richtung Süden aktuell knapp 20 Kilometer.

Gegen 4.10 Uhr wurde die Polizei in den Elbtunnel gerufen, weil in der vierten Röhre ein Lkw gegen eine Leitplanke gefahren war. In Richtung Süden ist daher nur eine Spur befahrbar, was zu langen Staus führt, so ein Polizeisprecher.

Auf der A7 staut es sich laut Polizei aktuell etwa 19 Kilometer bis zur Anschlussstelle Quickborn. Auf der A23 gibt es rund neun Kilometer Stau bis zur Anschlussstelle Pinneberg. (mp)