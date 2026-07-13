Großeinsatz der Feuerwehr: Nachdem sich Teile einer Hausfassade gelöst hatten und auf den Gehweg stürzten, mussten rund ein Dutzend Bewohner ihre Wohnungen verlassen.

Die Polizei sperrte die Veringstraße, nachdem Fassadenteile auf die Straße gefallen waren. Lenthe-Medien

Weil sich am Sonntagabend Fassadenteile von einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmsburg gelöst hatten, rückte die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz aus. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude mit rund zwölf Bewohnern vorsorglich geräumt und die Straße gesperrt.

Gegen 20.15 Uhr hatten Passanten den Notruf gewählt, nachdem größere Putzstücke auf den Gehweg gestürzt waren. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab und ließen das Haus in der Veringstraße vorsorglich räumen, wie die Polizei der MOPO mitteilte. In dem Gebäude befinden sich neben Wohnungen auch eine Postfiliale mit Kiosk sowie zwei Arztpraxen.

Risse im Putz: Baugutachter gibt Haus wieder frei

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Kurz nach Mitternacht untersuchte ein Baugutachter das Gebäude und gab Entwarnung. Es waren lediglich Teile der Fassade betroffen. Als mögliche Ursache gelten laut eines Reporters vor Ort Risse im Putz infolge der zuletzt starken Temperaturschwankungen.

Nachdem die Gefahrenstelle gesichert worden war, konnte die Veringstraße gegen 1 Uhr wieder freigegeben werden.