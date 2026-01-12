Brand im fünften Stock: Feuerwehr im Hochhauseinsatz

Nach einem Feuer in einer Unterkunft für Wohnungslose im Anneliese-Tuchel-Weg (Farmsen-Berne) müssen mehrere Personen wegen Rauchvergiftung behandelt werden.

Ausgebrochen war der Brand in einer Wohnung im fünften Stock der Fördern-und-Wohnen-Unterkunft, etwa gegen 18 Uhr. Mehrere Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen, mussten aber nur ambulant behandelt werden.

Die Bewohner der Unterkunft mussten zwischenzeitlich in einem HVV-Bus untergebracht werden, wie die Feuerwehr bestätigte. Bis auf die Brandwohnung sind aber alle Wohnungen noch bewohnbar. Zur Brandursache gibt es bisher noch keine Erkenntnisse. (prei)