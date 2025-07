Farbattacke auf CDU-Zentrale in Hamburg

Mit Farbe haben Unbekannte die CDU-Parteizentrale in Winterhude beschmiert. Gibt es schon Hinweise auf Tatverdächtige?

Die aus der linken Szene bekannte, nonbinäre Person Maja T. soll 2023 gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der antifaschistischen „Hammerbande“ Angehörige der rechtsextremen Szene in Budapest angegriffen haben. Anfang Juni kündigte Maja T. einen Hungerstreik an, der sich gegen die ungarischen Haftbedingungen richtete.

Inzwischen zeigen sich auch in Hamburg erste Zeichen der Solidarität und des Protests. Am Donnerstag ist es zu einer Farbattacke auf die CDU-Landesparteizentrale in Hamburg gekommen. Unbekannte sollen auf das Ludwig-Erhard-Haus im Leinpfad den Slogan „Free Maja“ gesprüht haben.

Polizei: Noch keine Hinweise auf Tatverdächtige

Die Polizei hat Spuren gesichert. Sie bestätigte den Vorfall gegenüber der MOPO – Zeugen seien am Vormittag darauf aufmerksam geworden, dass die Fassade mit roter Farbe beschmiert wurde.

Bisher gebe es noch keine Hinweise auf tatverdächtige Personen. Eine politisch motivierte Sachbeschädigung liege aber nahe – die Ermittlungen dauern noch an. Nach Angaben eines CDU-Sprechers hatte es zuletzt im Bürgerschaftswahlkampf einen Farbangriff auf das Haus gegeben.

CDU-Chef Dennis Thering: Das ist eine Schande

Das sei eine Schande, sagte der Landesvorsitzende Dennis Thering. „Wer glaubt, mit Farbattacken und Parolen politische Debatten für sich entscheiden zu können, irrt gewaltig“, sagte Thering. Sachbeschädigung ersetze keine Argumente.

Zuletzt wurde Maja T. in Folge ihres zunehmend verschlechterten gesundheitlichen Zustands in ein ungarisches Haftkrankenhaus verlegt. (mp)