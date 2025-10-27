Fan-Schlägerei am Hauptbahnhof: Polizei sucht Zeugen

Dunkel gekleidete Männer prügeln aufeinander ein, Baustellenabsperrungen werden geworfen: Am vergangenen Samstagvormittag sorgte eine Schlägerei zwischen Fußballfans für einen größeren Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Hannover. Nun werden Zeugen gesucht.

Vergangenen Samstag sind der HSV und der VfL Wolfsburg in Hamburg aufeinandergetroffen, der FC St. Pauli spielte in Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt. Doch noch bevor eines der Spiele angepfiffen werden konnte, sorgten zwei Fanlager am Hauptbahnhof Hannover für Randale.

Bundespolizei sucht nach Zeugen und Beweismaterial

Gegen 9.45 Uhr waren Anhänger des FC St. Pauli und des VfL Wolfsburg dort an einem Bahnsteig aufeinandergetroffen – etwa 50 Fans pro Fanlager, wie die Bundespolizei Hannover mitteilte. Es kam zu Schlägen und Tritten zwischen den beiden Gruppen, auch Baustellenabsperrungen wurden geworfen. Am Montag bezogen St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin und der Verein noch einmal klar Stellung: Schlägereien wie die in Hannover seien „nicht hinnehmbar“.

Das könnte Sie auch interessieren: Das ist Hamburgs am strengsten kontrollierter Engpass für Radler: Absteigen – oder zahlen

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruchs. Bereits aufgezeichnetes Videomaterial werde derzeit ausgewertet. Weitere Beweise könnten bei den Ermittlungen aber helfen. Zeugen werden daher gebeten, sich telefonisch (Tel. 0511-30365-0) zu melden, wenn sie Informationen zu dem Vorfall oder beteiligten Personen haben. Bilder oder Videos des Vorfalls können zudem jederzeit mit dem Hinweis „Fußball“ per E-Mail (bpoli.hannover.video@bundespolizei.de) geschickt werden. (mp)