Streit zwischen Großfamilien eskaliert: Großeinsatz in Hamburger Unterkunft

In einer Wohnunterkunft in Bergedorf ist es in der Nacht zum Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien gekommen. Die Feuerwehr war mit mehreren Rettungswagen im Einsatz. Es gab einen Verletzten.

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, wurde gegen 3 Uhr im Containerdorf an der Brookkehre eine größere Schlägerei zwischen zwei Familien gemeldet. Mehrere Streifenwagen und drei Rettungswagen sowie ein Notarzt waren im Einsatz.

Mann verletzt in Klinik

Ein Mann kam verletzt in die Klinik. Eine Frau, die vor Aufregung einen epileptischen Anfall erlitt, wurde vom Rettungsdienst versorgt.

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Den Polizisten gelang es, die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Um weitere Eskalationen zu vermeiden, sei laut dem Lagedienst eine Familie verlegt worden.