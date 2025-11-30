Familienstreit? Frau soll Verwandten mit Messer verletzt haben

Bei einem mutmaßlichen Familienstreit in Wilhelmsburg ist ein Mann am Sonntagvormittag mit einem Messer verletzt worden. Eine Frau wurde zwischenzeitlich festgenommen. Die Kripo ermittelt.

Laut ersten Informationen der Polizei erschien die Frau um 10.30 Uhr an der Wohnungstür eines Verwandten am Schwentnerring und bedrohte ihn mit einem Küchenmesser. Während des verbalen Streites soll es zu einer Art Stichbewegung gekommen sein. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt.

Mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt

Die Frau soll danach geflüchtet sein. Herbeigerufene Polizisten kümmerten sich um den Verletzten, später übernahm der Rettungsdienst. Den Beamten standen wegen eines parallel laufenden Spezialkräfte-Einsatzes in Heimfeld kurzzeitig nicht alle Kräfte zur Verfügung.

Die Beschuldigte wurde in ihrer Wohnung an der Neuenfelder Straße angetroffen. Sie habe einem Polizeisprecher zufolge einer Durchsuchung zugestimmt. Dabei sei auch das mutmaßliche Tatmesser gefunden und sichergestellt worden.

Die Frau wurde festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Ob sie sich zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen geäußert hat, ist unbekannt, genau wie der Hintergrund des Streits. Die Kripo ermittelt. (dg)