Streit in einer Familie eskaliert: Opfer schwer verletzt – Täter springt in den Tod

Die Polizei rückte am Montagmorgen zu einem Familienstreit in Hausbruch an, der unmittelbar darauf völlig eskalierte. Vor Ort fanden sie einen Mann, der bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt wurde. Der Verdächtige stürzte sich nach der Tat aus dem Hochhaus in den Tod.

Die Polizei wurde gegen 7.30 Uhr in den Striepenweg gerufen, sagte ein Sprecher. Am Einsatzort fanden sie dann einen 50-jährigen Bewohner mit lebensgefährlichen Stichverletzungen vor. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Drama in Hausbruch: Täter ist vermutlich der Sohn des Opfers

Der mutmaßliche Täter, ein 26-Jähriger, stürzte sich nach dem Angriff aus dem Hochhaus. Er starb noch am Tatort. Laut Polizei ist sicher, dass er aus dem familiären Umfeld des Opfers stammt. Es handelt sich bei dem Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Sohn, so der Sprecher.

Das Opfer schwebte am Dienstagnachmittag nicht länger in Lebensgefahr. Die Mordkommission hat inzwischen dennoch die Ermittlungen übernommen. (zc)