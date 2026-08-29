In Eidelstedt hat es am Samstagnachmittag eine schwere Auseinandersetzung gegeben. Am Ende ging eine Glastür zu Bruch, eine Person wurde verletzt.

Der Streit soll an der Sven-Hedin-Straße in Eidelstedt eskaliert sein. Apple Karten

Gegen 15.50 Uhr wurde der Polizei ein Streit an der Sven-Hedin-Straße in Eidelstedt gemeldet. Darüber, wie viele Personen involviert waren, kann die Polizei aktuell keine Angaben machen.

Nach ersten Erkenntnissen ging bei dem Streit eine Glastür zu Bruch, wodurch eine Person eine Schnittverletzung am Arm erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch ein Messer soll bei der Auseinandersetzung verwendet worden sein.

Es wurden mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung eingeleitet. (esk)