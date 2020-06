Familienfehde eskaliert: Messerattacke im Hamburger Schrebergarten

Billstedt -

In einem Schrebergarten in Billstedt ist es am Mittwochabend gegen 21 Uhr zu einer Messerattacke gekommen. Nach Polizeiangaben steckt eine schon länger schwelende Familienfehde dahinter. Zwei Verletzte kamen ins Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich in einer Laube am Mittleren Landweg. Sechs Männer aus einer Großfamilie hatten sich verabredet, um einen Laubenbesitzer einer anderen Familie aufzusuchen. Sie kamen gegen 21 Uhr und es kam sofort zu einer Schlägerei.

Der Laubenbesitzer und eine weitere Person wurden dabei verletzt. Einer von ihnen mit einem Messerstich, der zweite mit einem Faustschlag ins Gesicht. Beide mussten später ins Krankenhaus.

Hamburg: Täter konnten aus Billstedt flüchten

Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet.

Im Zusammenhang mit der Fehde und der Attacke soll es auch am Mittleren Landweg noch zu einem Unfall gekommen sein. Die Polizei konnte den Zusammenhang aber bisher nicht bestätigen. Beteiligt waren ein weißer Audi Q5 mit Hamburger Kennzeichen und ein Mercedes-SUV mit Ratzeburger Nummernschild.

Familienfehde in Hamburg eskaliert

Der Audi bremste den Mercedes so aus, dass dieser nicht mehr stoppen konnte und ihm hinten drauf fuhr. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Beide Fahrer mussten ins Krankenhaus, die Kripo soll ermitteln.