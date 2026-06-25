Familien in Angst: Mann mit Messer auf Spielplatz – Widerstand bei Festnahme

Aufregung am Weidenbaumsweg nahe dem Bahnhof Bergedorf: Am Mittwochnachmittag hantiert ein Mann auf einem Spielplatz mit einem Messer. Familien mit Kindern fühlen sich bedroht.

Gegen 16.30 Uhr waren Einsatzkräfte vor Ort. Laut Polizei hantierte ein Mann mit einem Messer. Es habe aber keine direkte Bedrohungslage gegeben.

Bundespolizisten forderten den Mann demnach auf, das Messer fallen zu lassen. Er reagierte aber nicht auf die Ansprache. Erst als die Beamten den Einsatz von Tasern (Elektroschock-Waffen) androhten, ließ sich die Situation klären. Bei der Festnahme soll der Mann Widerstand geleistet haben.

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